Убита горем: Синди Кроуфорд приехала к дому умершего сына-красавца и не смогла скрыть слёз

Американская супермодель Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти её 27-летнего сына Пресли Гербера. Звезду и её мужа Рэнди Гербера заметили у дома молодого человека в Голливуде, сообщает Daily Mail.

Рэнди находился за рулём чёрного Range Rover, а Кроуфорд сидела рядом с ним. Она надела бейсболку и солнцезащитные очки, супруги старались не привлекать внимания. Очевидцы рассказали журналистам, что Кроуфорд едва сдерживала слёзы и выглядела убитой горем.

Близкие Пресли тяжело переживают случившееся. Родители и младшая сестра Кайя Гербер на протяжении многих лет поддерживали его и надеялись, что он сможет справиться с зависимостью и психологическими проблемами.