Убита горем: Синди Кроуфорд приехала к дому умершего сына-красавца и не смогла скрыть слёз
Daily Mail: Синди Кроуфорд с мужем заметили у дома умершего 27-летнего сына
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Американская супермодель Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти её 27-летнего сына Пресли Гербера. Звезду и её мужа Рэнди Гербера заметили у дома молодого человека в Голливуде, сообщает Daily Mail.
Рэнди находился за рулём чёрного Range Rover, а Кроуфорд сидела рядом с ним. Она надела бейсболку и солнцезащитные очки, супруги старались не привлекать внимания. Очевидцы рассказали журналистам, что Кроуфорд едва сдерживала слёзы и выглядела убитой горем.
Близкие Пресли тяжело переживают случившееся. Родители и младшая сестра Кайя Гербер на протяжении многих лет поддерживали его и надеялись, что он сможет справиться с зависимостью и психологическими проблемами.
Ранее полиция Санта-Моники раскрыла новые детали смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, в рехабе. Правоохранители подозревают, что молодой человек мог умереть 20 сентября от передозировки наркотиками. Незадолго до смерти он публично рассказывал о проблемах с лечением и зависимости от назначенных препаратов.
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