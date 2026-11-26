НАТО рассматривает Арктику как потенциальный театр военных действий и отрабатывает применение вооружений в условиях Крайнего Севера, включая возможность использования ядерного оружия. Такая оценка содержится в новой Стратегии развития Арктической зоны России, утверждённой президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован 26 ноября.

В стратегии говорится, что альянс совершенствует систему боевого управления, развивает военную инфраструктуру и внедряет беспилотные системы, космические, кибернетические и разведывательные технологии. Отдельно отмечается расширение присутствия сил НАТО в северных районах у российских границ.

К этим направлениям, согласно документу, активно привлекают Финляндию и Швецию, недавно вступившие в альянс. Повышенный интерес к усилению военного присутствия и милитаризации Арктики авторы стратегии также отмечают со стороны Великобритании.

Новая стратегия определяет направления развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года с перспективой до 2050-го. Среди приоритетов — защита российского суверенитета, развитие Трансарктического транспортного коридора и сохранение региона как территории мира и стабильности.

Правительству поручено в течение шести месяцев подготовить комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.