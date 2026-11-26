Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в регионе. Правительство должно в течение полугода подготовить комплексный проект развития Заполярья и Трансарктического транспортного коридора.

Согласно указу главы государства, новая стратегия призвана усилить взаимодействие органов власти, общественных институтов и организаций для защиты национальных интересов России в Арктике и социально-экономического развития северных территорий.

Подготовленный кабмином проект предстоит представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ещё 11 ноября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков представил в Госдуме проект обновлённой стратегии. Среди семи ключевых приоритетов министр выделил повышение качества жизни населения, развитие промышленности, обеспечение безопасности, освоение природных ресурсов, совершенствование транспортной инфраструктуры, защиту окружающей среды и адаптацию к климатическим изменениям.

Два дня назад на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК Путин рассказал о преимуществах Трансарктического транспортного коридора. По оценке президента, использование этого маршрута позволит сократить сроки доставки грузов зарубежным партнёрам в полтора-два раза и снизить логистические издержки.