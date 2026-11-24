Россия рассчитывает существенно ускорить доставку грузов зарубежным партнёрам благодаря развитию Трансарктического транспортного коридора. Использование этого маршрута позволит сократить сроки перевозок в полтора-два раза и заметно уменьшить логистические затраты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Глава государства подчеркнул, что развитие новых маршрутов поставок энергоресурсов необходимо продолжать комплексно. Особое внимание он призвал уделить укреплению Трансарктического транспортного коридора, ключевым участком которого является Северный морской путь.

«Этот маршрут позволяет в 1,5–2 раза сократить сроки доставки грузов нашим партнёрам, заметно снизить затраты на логистику», — отметил российский лидер.

Таким образом, развитие арктического направления рассматривается не только как возможность нарастить перевозки энергоресурсов, но и как инструмент расширения международной торговли за счёт более быстрой и экономичной доставки.

Трансарктический транспортный коридор (ТТК) — это единая система морских, речных, железнодорожных и автомобильных маршрутов, которая должна связать российские арктические территории с другими регионами страны и зарубежными рынками. Его главная морская магистраль — Северный морской путь, проходящий вдоль арктического побережья России. Коридор предназначен для перевозки нефти, газа, других ресурсов и промышленных грузов, а его развитие позволит создать дополнительные маршруты международных поставок, сократить время доставки и снизить расходы на транспортировку.

Развитие Северного морского пути уже сопровождается ростом грузооборота. Как ранее сообщал Life.ru, 17 ноября объём перевозок по арктической магистрали впервые превысил 40 миллионов тонн. Предыдущий рекорд составлял 37 миллионов тонн, причём навигация ещё не завершилась. Подробнее — в материале Life.ru.