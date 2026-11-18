Объём грузоперевозок по Северному морскому пути впервые в истории превысил 40 миллионов тонн. О достижении нового рекорда сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв журналистам в китайском Шэньчжэне.

«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн тонн перевозки», — рассказал руководитель госкорпорации.

По словам Лихачёва, исторический показатель был достигнут 17 ноября. При этом перевозки продолжаются, поэтому к завершению 2026 года объём грузов должен увеличиться ещё заметнее.

Глава Росатома напомнил, что предыдущий рекорд составлял 37 миллионов тонн. Теперь этот результат остался позади, а преодоление нового рубежа стало важным событием для развития арктического маршрута.

«Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет ещё более вдохновляющий по итогам года», — подчеркнул Лихачёв.

Руководитель госкорпорации назвал достижение отметки в 40 миллионов тонн важным психологическим рубежом. Он выразил уверенность, что к концу декабря фактический результат будет существенно выше.

«Но для нас это такое важное событие, психологически такая серьезная планка — наш предыдущий рекорд был на уровне 37 млн тонн, мы вышли за 40, и заметно превысим эту цифру до конца года», — заключил Лихачёв.