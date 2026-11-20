Транспортная система России играет ключевую роль в укреплении суверенитета страны, развитии промышленности и экономики. Об этом Владимир Путин заявил в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю профессионального праздника, который отмечается 20 ноября. Послание президента опубликовано на сайте Кремля.

«Транспортная система играет важную роль в жизни нашей огромной страны. Она служит укреплению промышленного, экономического, технологического потенциала России, обеспечению её суверенитета, во многом определяет социальное благополучие миллионов людей», — говорится в обращении главы государства.

Президент подчеркнул, что, несмотря на серьёзные вызовы, российские транспортники продолжают успешно выполнять поставленные задачи. Среди главных достижений он назвал развитие международных логистических маршрутов, расширение авиационных и морских перевозок, а также увеличение мощностей Восточного полигона железных дорог и Трансарктического транспортного коридора.

Отдельное внимание Путин уделил строительству новых автодорог, подготовке к запуску первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали и внедрению беспилотных технологий. По его словам, эту работу необходимо последовательно продолжать.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие транспортной отрасли станет одной из центральных тем XX Международного форума и выставки «Транспорт России». Президент поблагодарил сотрудников и ветеранов комплекса за профессионализм и добросовестный труд, пожелав им здоровья и успехов.

Ежегодно 20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Праздник учреждён приказом Минтранса РФ в 2020 году и приурочен к созданию в 1809 году по указу императора Александра I первого единого государственного органа управления водными и сухопутными путями сообщения. В этот день поздравляют работников автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта, метрополитена, логистических компаний и других специалистов отрасли. До учреждения общей даты представители разных видов транспорта отмечали собственные профессиональные праздники. День работника транспорта не является официальным выходным.

Напомним, 19 ноября Путин предложил странам Азиатско-Тихоокеанского региона активнее использовать транспортный коридор «Север — Юг». Выступая на саммите АТЭС в Китае, российский лидер отметил возможности этого маршрута для расширения торговли и сокращения сроков доставки грузов. Развитие инфраструктуры, по его словам, должно создать дополнительные условия для экономического сотрудничества России с государствами региона.