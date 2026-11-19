Россия приглашает страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активнее использовать новые транспортные маршруты, включая международный коридор «Север — Юг». С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов», — сказал российский лидер.

По словам Путина, дополнительные возможности для сотрудничества открывает развитие транспортной инфраструктуры России. Речь идёт о Восточном полигоне железных дорог, который включает БАМ и Транссиб, мультимодальном коридоре «Север — Юг» и Северном морском пути.

Президент отметил, что некоторые зарубежные партнёры уже приступили к использованию этих направлений. Москва приветствует такую заинтересованность и намерена всячески поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества.