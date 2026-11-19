Путин предложил экономикам АТР использовать транспортный коридор «Север — Юг»
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Россия приглашает страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активнее использовать новые транспортные маршруты, включая международный коридор «Север — Юг». С таким предложением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
«И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов», — сказал российский лидер.
По словам Путина, дополнительные возможности для сотрудничества открывает развитие транспортной инфраструктуры России. Речь идёт о Восточном полигоне железных дорог, который включает БАМ и Транссиб, мультимодальном коридоре «Север — Юг» и Северном морском пути.
Президент отметил, что некоторые зарубежные партнёры уже приступили к использованию этих направлений. Москва приветствует такую заинтересованность и намерена всячески поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества.
Интерес к российским логистическим возможностям проявляют и другие государства. Так, Россия и Индонезия прорабатывают организацию пробного рейса по Северному морскому пути в 2027 году. Предполагается, что маршрут позволит оценить перспективы доставки грузов в обход нестабильных участков Ближнего Востока и Красного моря. Кроме того, грузопоток по коридору «Север — Юг» в первой половине 2026 года вырос на 10%, а на отдельных участках увеличение достигло 98%.
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