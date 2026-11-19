Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о намерении направить $20 млн на практические проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил на пленарном заседании АТЭС в Шэньчжэне.

Си Цзиньпин связал это решение с долгосрочными интересами страны в регионе. По его словам, Пекин намерен сохранять активное участие в региональном взаимодействии, а финансовый взнос должен послужить поддержкой совместных инициатив.

Ранее Life.ru писал, что США и Китай подошли к саммиту АТЭС в Шэньчжэне с серьёзными противоречиями в торговле и сфере искусственного интеллекта. Одним из главных камней преткновения остаётся доступ Пекина к передовым американским микрочипам, необходимым для разработки мощных нейросетей. На этом фоне Си Цзиньпин выступил перед участниками делового саммита АТЭС с призывом сохранить открытую международную торговлю. Китайский лидер пообещал снижать тарифы, расширять доступ иностранных компаний на внутренний рынок и совершенствовать правила регулирования для привлечения инвестиций.