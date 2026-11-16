Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта уделить повышенное внимание поддержке семей с детьми. Соответствующее указание глава государства дал на встрече с руководителем ведомства Дмитрием Ядровым 16 ноября.

«Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопрос помощи семьям с детьми в вашей сфере — просто по всей программе работы транспортной отрасли», — подчеркнул российский лидер.