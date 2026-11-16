Путин поручил Минтрансу уделить особое внимание семьям с детьми
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта уделить повышенное внимание поддержке семей с детьми. Соответствующее указание глава государства дал на встрече с руководителем ведомства Дмитрием Ядровым 16 ноября.
«Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопрос помощи семьям с детьми в вашей сфере — просто по всей программе работы транспортной отрасли», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал навести порядок в сфере общественного транспорта. Президент обратил внимание на проблемы с доступностью перевозок и организацией поездок, особенно для семей с детьми и многодетных родителей. Глава государства подчеркнул необходимость учитывать реальные потребности пассажиров, обеспечивать соблюдение расписания и сохранять приемлемую стоимость проезда.