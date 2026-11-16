Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Ядрова с назначением на должность министра транспорта РФ и выразил уверенность в его профессиональных качествах. Слова поддержки прозвучали во время рабочей встречи главы государства с новым руководителем ведомства в Кремле.

Путин встретился с новым министром транспорта Дмитрием Ядровым. Видео © MAX / «Кремль. Новости»

«Поздравляю с назначением на должность, высокую должность министра транспорта. И вам тоже всего самого доброго. Надеюсь на ваш профессионализм и деловые качества. Уверен, что все у вас получится», — обратился Путин к Ядрову.

Президент также поздравил министра и всех работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 20 ноября. Глава государства подчеркнул особую роль транспортного комплекса в развитии страны.

«Транспорт — это всегда и везде становой хребет экономики, и российской в том числе. Хочу всех поблагодарить за работу и пожелать успехов», — сказал российский лидер.

Дмитрий Ядров возглавил Минтранс 22 октября 2026 года по указу президента. До этого он с сентября 2023 года руководил Росавиацией, а с 2019 года занимал пост заместителя главы агентства. В ведомстве чиновник курировал вопросы организации воздушного движения, лётной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

Новый министр сменил Андрея Никитина, который в результате кадровых перестановок в правительстве получил должность вице-премьера. В его ведении остались в том числе вопросы развития транспортной отрасли.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Ядров назвал защиту российских транспортных объектов от беспилотников и кибератак одним из главных приоритетов своей работы. Выступая в Госдуме, он подчеркнул необходимость обеспечить бесперебойную работу транспортной системы, поскольку повреждение даже одного важного объекта может отразиться на других отраслях экономики. Ядров также выразил уверенность, что опыт работы в Росавиации поможет ему выполнить задачи, поставленные президентом и правительством.