Кандидат в главы Минтранса Ядров пообещал усилить защиту транспортных объектов
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Защита российских транспортных объектов от беспилотников и кибератак станет одним из главных направлений работы Дмитрия Ядрова в случае его назначения министром транспорта. Действующий руководитель Росавиации рассказал о своих приоритетах во время выступления в Госдуме 20 октября.
Выступление Дмитрия Ядрова в Госдуме. Видео © Life.ru
По словам Ядрова, прежде всего необходимо обеспечить бесперебойную работу транспортной системы, поскольку повреждение даже одного важного объекта способно повлиять на другие отрасли и экономику страны в целом.
Особое внимание кандидат в министры уделил угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Он напомнил, что объекты транспортной инфраструктуры регулярно становятся целями атак.
Вторым важным направлением Ядров назвал кибербезопасность. Сегодня транспортные предприятия активно используют цифровые платформы, которые ежедневно сталкиваются с попытками вмешательства в их работу.
Кандидат в главы ведомства подчеркнул, что защита информационных систем требует не только технических решений, но и совершенствования нормативной базы. Соответствующая работа уже ведётся совместно с правительством.
Среди других приоритетов Ядров перечислил развитие общественного транспорта, дорожной сети и транспортных коридоров. По его словам, реализация национальных проектов в этих сферах продолжится.
Глава Росавиации также выразил уверенность, что опыт руководства авиационной отраслью поможет ему справиться с новыми обязанностями. Он отметил, что авиация тесно связана практически со всеми видами транспорта — от строительства аэропортов и железнодорожных вокзалов до создания дорожных покрытий.
«Уверен, что те знания и опыт, которые я приобрёл в агентстве, позволят мне выполнить все поставленные задачи правительством и президентом нашей страны», — заявил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить Дмитрия Ядрова министром транспорта вместо Андрея Никитина, которого выдвинули на должность вице-премьера. Ядров возглавляет Росавиацию с сентября 2023 года, а до этого работал заместителем руководителя ведомства и в Госкорпорации по организации воздушного движения. В сентябре 2026 года он заявлял об устойчивой работе российской гражданской авиации, несмотря на угрозы атак беспилотников. Тогда же руководитель Росавиации сообщил, что иностранные перевозчики не планируют прекращать полёты в Россию: по его словам, авиасообщение сохранялось с 37 государствами. Кадровые перестановки в правительстве начались после перехода бывшего вице-премьера Виталия Савельева в Госдуму. 19 октября Ядров и другие кандидаты прибыли на консультации с парламентскими фракциями, а окончательное голосование по предложенным назначениям запланировано на 21 октября.
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