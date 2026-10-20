Кандидат в главы Минтранса Ядров пообещал усилить защиту транспортных объектов

Защита российских транспортных объектов от беспилотников и кибератак станет одним из главных направлений работы Дмитрия Ядрова в случае его назначения министром транспорта. Действующий руководитель Росавиации рассказал о своих приоритетах во время выступления в Госдуме 20 октября.

Выступление Дмитрия Ядрова в Госдуме. Видео © Life.ru

По словам Ядрова, прежде всего необходимо обеспечить бесперебойную работу транспортной системы, поскольку повреждение даже одного важного объекта способно повлиять на другие отрасли и экономику страны в целом.

Особое внимание кандидат в министры уделил угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Он напомнил, что объекты транспортной инфраструктуры регулярно становятся целями атак.

Вторым важным направлением Ядров назвал кибербезопасность. Сегодня транспортные предприятия активно используют цифровые платформы, которые ежедневно сталкиваются с попытками вмешательства в их работу.

Кандидат в главы ведомства подчеркнул, что защита информационных систем требует не только технических решений, но и совершенствования нормативной базы. Соответствующая работа уже ведётся совместно с правительством.

Среди других приоритетов Ядров перечислил развитие общественного транспорта, дорожной сети и транспортных коридоров. По его словам, реализация национальных проектов в этих сферах продолжится.

Глава Росавиации также выразил уверенность, что опыт руководства авиационной отраслью поможет ему справиться с новыми обязанностями. Он отметил, что авиация тесно связана практически со всеми видами транспорта — от строительства аэропортов и железнодорожных вокзалов до создания дорожных покрытий.

«Уверен, что те знания и опыт, которые я приобрёл в агентстве, позволят мне выполнить все поставленные задачи правительством и президентом нашей страны», — заявил он.