«У нас всё в порядке»: В Росавиации ответили на слухи об уходе иностранных авиакомпаний

Иностранные авиакомпании не обращались в Росавиацию с просьбой остановить полёты в Россию. Об этом в кулуарах ВЭФ журналистам сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

«То есть у нас всё в порядке, да, все 37 государств, ни с кем не прекратилось авиасообщение», — сказал он. Так Ядров ответил на вопрос о том, предупреждали ли зарубежные перевозчики о намерении свернуть или временно остановить рейсы в страну.

Он также упомянул ситуацию с турецкой авиакомпанией Pegasus. По его словам, перевозчик разместил соответствующие пояснения на своём сайте.

Напомним, Pegasus 2 сентября отменил 12 рейсов между Стамбулом и московским аэропортом Внуково — по шесть на прилёт и на вылет. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что изменения затронули только эту дату, отмен на другие числа пока нет. Пассажирам предложили перенести перелёт или вернуть деньги за билеты.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что в результате интенсивных атак дронов небо над РФ станет «опасным» и фактически будет «закрыто», призвав иностранных перевозчиков и страховщиков учитывать эти угрозы. В Кремле на это отреагировали крайне жёстко: президент РФ Владимир Путин охарактеризовал подобные высказывания как «акт государственного терроризма», отметив, что переговоры с террористами невозможны. В российском МИД также заявили, что действия украинских властей носят характер терроризма на международной арене.