В Сумах вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В украинском городе Сумы произошёл очередной взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное». В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Это уже не первое сообщение о взрывах в городе за воскресенье, 29 ноября. В течение дня местные СМИ неоднократно передавали информацию о подобных происшествиях.
Также сообщалось, что в Винницкой области в центральной части Украины прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.