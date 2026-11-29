Российские военные поразили в Чёрном море сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ. Судно находилось юго-западнее Одессы, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, судно располагалось в 93 километрах от Одессы и перевозило грузы, которые украинская армия затем могла бы использовать в военных целях.

27 ноября Минобороны также отчиталось о поражении 14 сухогрузов за неделю. По данным ведомства, суда перевозили на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. Таким образом, атака у Одессы стала частью серии ударов по морским маршрутам снабжения украинской армии.