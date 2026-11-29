Важный груз не доехал до гарнизона ВСУ в Одессе всего 93 км: Минобороны уже доложило
ВС РФ поразили сухогруз с оружием для ВСУ в Чёрном море в 93 км от Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили в Чёрном море сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ. Судно находилось юго-западнее Одессы, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, судно располагалось в 93 километрах от Одессы и перевозило грузы, которые украинская армия затем могла бы использовать в военных целях.
27 ноября Минобороны также отчиталось о поражении 14 сухогрузов за неделю. По данным ведомства, суда перевозили на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. Таким образом, атака у Одессы стала частью серии ударов по морским маршрутам снабжения украинской армии.
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