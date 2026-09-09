В Таиланде начали расследование после смерти пытавшегося увеличить пенис блогера

Власти Таиланда начали проверку клиники в Бангкоке после смерти 43-летнего британского блогера нигерийского происхождения Иго Убирибо. Мужчина скончался через несколько часов после процедуры по увеличению пениса с использованием гиалуроновой кислоты. Об этом сообщило издание Euronews.

Расследование инициировало Министерство здравоохранения Таиланда. В понедельник представители ведомства прибыли в столичную клинику, где незадолго до смерти проходил процедуру Убирибо. Теперь чиновникам предстоит выяснить, располагало ли учреждение действующей лицензией и выполняло ли установленные требования в сфере охраны здоровья и безопасности.

По данным британского коронера, официально устанавливающего причины смерти, трагедия произошла 6 марта. В прошлом месяце он пришёл к выводу, что летальный исход был связан с введением гиалуроновой кислоты. Согласно августовскому заключению, после инъекции Убирибо делали массаж. Во время процедуры мужчина пожаловался на боли в груди, а затем потерял сознание. Блогер был известен в соцсетях под именами «Тайни» и «Эго».

Напомним, что история произошла ещё в марте, однако подробности смерти 43-летнего британско-нигерийского блогера и бизнесмена Иго Убирибо стали известны лишь сейчас. Мужчина, которого в соцсетях знали под прозвищем Tiny, находился в Бангкоке вместе с супругой. 5 марта он обратился в одну из местных клиник для проведения косметической процедуры. По данным New York Post, ему ввели около 40 миллилитров гиалуроновой кислоты и лидокаина.