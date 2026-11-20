В Telegram готовят масштабное обновление с персональной лентой новостей, встроенными ИИ-агентами и умной диктовкой. В тестовой версии мессенджера 13.3 обнаружили возможность подключать ChatGPT, Claude, Gemini и Grok, а также редактировать сообщения с помощью нейросетей. О новых функциях рассказал Telegram-канал teleLakel, изучающий бета-сборки приложения.

Одним из главных нововведений станет отдельная лента публикаций из каналов, разделённая на две вкладки — «Добавленные» и «Для вас». В первой будут отображаться записи из выбранных пользователем источников, а во второй — персональные рекомендации на основе интересующих его тем. Разработчики также предусмотрели поиск по публикациям, индикаторы непрочитанных записей и возможность отмечать новости как просмотренные.

Серьёзные изменения ждут и любителей нейросетей. Пользователи смогут подключать к Telegram сторонние ИИ-сервисы, включая ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и OpenRouter. Для этого понадобится собственный API-ключ соответствующего провайдера. Управлять подключениями и переключаться между моделями можно будет через специального бота @agent, интерфейс которого напоминает ChatGPT.

Для обладателей Telegram Premium готовят усовершенствованный ИИ-редактор. Он сможет автоматически исправлять ошибки, менять стиль сообщений и переводить текст на другие языки. Причём обработанные нейросетью сообщения можно будет отправлять без отметки «изменено». Также появится перевод в реальном времени, позволяющий писать собеседнику на одном языке, а отправлять текст на другом.

Изменится и работа с голосовыми сообщениями. Если во время записи сделать свайп влево, мессенджер переключится в режим интеллектуальной диктовки. Система будет распознавать речь и превращать её в текст прямо по мере произнесения слов, избавляя пользователя от необходимости отправлять длинное аудио.

Владельцев iPhone ждёт обновлённый дизайн профилей с закруглёнными кнопками и необычными анимациями. Закреплённые подарки начнут парить вокруг фотографии пользователя в специальных пузырьках, а воспроизведение музыки будет сопровождаться визуальными эффектами. Для разработчиков ботов также готовят интерактивные HTML-виджеты и новые способы приглашения пользователей.

Напомним, ещё в мае Life.ru рассказывал о крупном обновлении Telegram, в котором появились гостевые ИИ-боты и автоматизация переписок. Пользователи получили возможность вызывать нейросети непосредственно в чатах и подключать ботов к собственным профилям для автоматических ответов. При этом владелец аккаунта мог самостоятельно определять, к каким диалогам искусственный интеллект получит доступ.