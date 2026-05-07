Дуров сообщил о масштабном обновлении Telegram с ботами и ИИ

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о масштабном обновлении мессенджера: 10 новых важных функций и более 200 улучшений. Об этом он написал в своём канале.

Одним из главных нововведений стала возможность вызывать ИИ-ботов в любом чате через упоминание. Кроме того, пользователи теперь могут создавать автономных ботов, которые будут взаимодействовать с другими программами.

В мессенджере появилась функция подключения бота к профилю с правом отвечать на сообщения от имени владельца. Для этого нужно зайти в «Настройки» и выбрать пункт «Автоматизация чатов». Пользователь может сам определить, к каким беседам бот получит доступ — например, ко всем чатам, кроме контактов, или только к новым диалогам.

Администраторы групп и каналов теперь могут удалять реакции отдельных людей, а также устанавливать ограничения на участие в опросах — к примеру, разрешать голосовать только подписчикам или пользователям из определённых стран. Появились и интерактивные графики опросов: с их помощью администраторы увидят, как меняется количество голосов за каждый вариант с течением времени.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров в своём канале пригрозил возможным уходом мессенджера с французского рынка. По его утверждению, за три с половиной месяца 2026 года во Франции произошёл 41 случай похищения владельцев криптокошельков, причиной чему он назвал продажность местных чиновников, которые сбывают данные держателей криптовалюты преступникам. Дуров заявил, что теперь то же государство хочет получить идентификаторы и личные сообщения пользователей соцсетей, и поэтому Telegram скорее предпочтёт уйти с французского рынка, чем предоставить чиновникам доступ к перепискам.