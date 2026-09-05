В центре Белграда началось прощание с Ратко Младичем

В центре Белграда началась церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем. У Дома армии Сербии собрались несколько сотен человек, в том числе десятки журналистов.

Сама церемония проходит в закрытом режиме. Перед её началом в здание прибыли министр юстиции Сербии Ненад Вуйич и представители российского посольства. Многие собравшиеся принесли портреты Младича и символику армии Республики Сербской.

Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет, находясь в заключении в Гааге. Он отбывал пожизненный срок по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии, который признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Тело генерала доставили в Белград 3 сентября. Его направили в Военно-медицинскую академию, где специалисты должны провести вскрытие и установить точную причину смерти. Ранее Life.ru сообщал, что похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября. Генерала похоронят на Топчидерском кладбище, где находится могила его дочери Аны.