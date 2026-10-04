Автомобиль опрокинулся после ДТП на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Авария произошла в районе дома № 7, сообщили в столичном Дептрансе.

В центре Москвы автомобиль опрокинулся после ДТП на проспекте Сахарова. Видео © Telegram / Интригующий Басманный

На месте работают оперативные службы города. Из-за происшествия движение по проспекту затруднено, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

На бок опрокинулась «Газель», перевозившая театральные декорации. Издание сообщает, что машина столкнулась с легковым автомобилем, два человека из которого пострадали.

Накануне Life.ru сообщал о массовом ДТП на 97-м километре МКАД. Там столкнулись несколько автомобилей, из-за чего движение по внутренней стороне кольцевой дороги оказалось затруднено. Позднее проезд полностью восстановили.