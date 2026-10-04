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Опубликовано 4 октября, 20:41

В центре Москвы автомобиль опрокинулся после ДТП на проспекте Сахарова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Libre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Libre

Автомобиль опрокинулся после ДТП на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Авария произошла в районе дома № 7, сообщили в столичном Дептрансе.

В центре Москвы автомобиль опрокинулся после ДТП на проспекте Сахарова. Видео © Telegram / Интригующий Басманный

На месте работают оперативные службы города. Из-за происшествия движение по проспекту затруднено, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

На бок опрокинулась «Газель», перевозившая театральные декорации. Издание сообщает, что машина столкнулась с легковым автомобилем, два человека из которого пострадали.

Накануне Life.ru сообщал о массовом ДТП на 97-м километре МКАД. Там столкнулись несколько автомобилей, из-за чего движение по внутренней стороне кольцевой дороги оказалось затруднено. Позднее проезд полностью восстановили.

Больше новостей об авариях и ситуации на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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