Турецкая партия Vatan («Родина») потребовала от Анкары официально отреагировать на слова Владимира Зеленского о патриархе Варфоломее. Политик назвал его «вселенским», что в партии расценили как посягательство на суверенитет Турции. Заявление британского отделения Vatan опубликовала газета Aydınlık.

Поводом стала публикация Зеленского после встречи с главой Константинопольского патриархата в Стамбуле 31 октября. В Vatan считают выбор титула намеренным политическим сигналом.

«В Турции не существует должности Вселенского патриарха! Использование этого титула означает посягательство на суверенные права Турции», — говорится в заявлении.

Обращение зачитали у греческого православного собора Всех Святых в Лондоне. Представители партии объяснили, что хотели привлечь внимание британских и европейских властей к спору о статусе патриархата.

Vatan также призвала МВД Турции проверить политическую и дипломатическую деятельность патриархата. Партия ссылается на Лозаннский договор 1923 года, сам документ не содержит положений о титуле «Вселенский».

Ранее Life.ru рассказывал о приезде Зеленского в Стамбул на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В программу визита также входила встреча с Варфоломеем.