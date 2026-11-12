В Туве возбудили уголовное дело о покушении на убийство 13-летнего мальчика, которого жестоко избил 15-летний подросток. По данным следствия, нападавший из личной неприязни набросился на младшего знакомого, а затем заставил его полностью раздеться. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл 4 ноября в местечке Ужен ыяш бажы возле села Дус-Даг Овюрского района. По версии следствия, между подростками ранее сложились неприязненные отношения, которые и стали причиной нападения.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва по результатам процессуальной проверки в отношении 15-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Старший подросток якобы заманил мальчика в безлюдное место под предлогом посмотреть на медведя. Когда ребёнок захотел вернуться домой, знакомый, по словам женщины, напал на него, стал наносить удары и угрожать убийством. Затем он потребовал снять всю одежду.

Мальчику удалось сбежать. По словам матери, ему пришлось преодолеть около 2,5 километра без одежды, чтобы добраться до дома. Родственники обнаружили ребёнка избитым. Женщина утверждает, что у сына диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а пережитое сильно сказалось на его психологическом состоянии.

Именно мать пострадавшего обратилась к правоохранителям. Первоначально прокуратура Тувы организовала проверку, к разбирательству подключились сотрудники МВД и СК. После изучения обстоятельств следователи усмотрели признаки особо тяжкого преступления.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.