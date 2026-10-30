В Туве 19-летний парень зарезал подростка во время пьянки

В тувинском Шагонаре застолье закончилось гибелью 17-летнего подростка. После ссоры молодой человек получил смертельные ножевые ранения, а предполагаемым нападавшим оказался 19-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Тыва в «Максе».

Трагедия произошла в ночь на 30 октября на улице Чодураа. В полицию поступил сигнал о драке. Прибывшие сотрудники обнаружили тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, двое молодых людей вместе употребляли алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой старший из участников, как полагают следователи, несколько раз ударил оппонента ножом. Полученные травмы оказались смертельными — подросток скончался на месте.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 19-летний житель Шагонара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.