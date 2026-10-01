Ссора из-за вейпа закончилась поножовщиной: Подростка задержали после драки в Махачкале

В Махачкале несовершеннолетнего подозревают в покушении на убийство 20-летнего местного жителя. По версии следствия, во время ссоры из-за вейпа подросток дважды ударил оппонента ножом, сообщили в СК Дагестана.

Конфликт произошёл 30 сентября около 13:20 во внутриквартальном проезде на улице Пржевальского. Словесная перепалка между молодыми людьми переросла в драку. Конфликт мог произойти возле Колледжа строительства и дизайна и быть связан с вейпом, уточняет телеграм-канал Mash Gor.

Следствие считает, что подросток нанёс 20-летнему юноше удары в грудную клетку и область печени. Пострадавшего госпитализировали, своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В начале сентября похожее дело о покушении на убийство возбудили после нападения 14-летнего школьника на сверстника в Башкирии. По версии следствия, подросток нанёс другому ученику несколько ударов ножом.