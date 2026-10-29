Незнакомец получил всё наследство художника, найденного мёртвым под мостом

В подмосковном Щёлкове семья погибшего художника и архитектора Эдуарда Мадаминова пытается выяснить обстоятельства его смерти. В августе 2026 года пенсионера обнаружили под мостом, а впоследствии стало известно, что всё своё имущество он завещал компьютерному мастеру, которого родственники прежде не знали. Дочь мужчины Карина Туркина сомневается в официальной версии самоубийства, пишут «Известия».

«У отца богатейшая биография: профессор, член Союза художников и Союза архитекторов, участник международных выставок. Но по жизни — настоящий одиночка. С семьей у него не складывалось, с четырьмя детьми он практически не общался. Жил уединённо, занимался творчеством и всегда обладал невероятно устойчивой психикой», — рассказала Туркина.

При обращении к нотариусу выяснилось, что единственным наследником художника по завещанию стал Алексей Филичкин, занимавшийся ремонтом компьютеров. Мужчина утверждает, что много лет знал пенсионера, помогал ему по хозяйству и деньгами. По его словам, Мадаминов сам предложил включить его в завещание в благодарность за заботу. При этом соседи сообщили журналистам, что художник оставался самостоятельным, а предполагаемого наследника они видели в доме лишь несколько раз.

У дочери возникли вопросы и к обстоятельствам гибели отца. Тело нашли примерно в 10 км от его квартиры. По словам Туркиной, следы на перилах моста могли указывать на то, что мужчина получил повреждения ещё до падения. Кроме того, при нём обнаружили записку с просьбой о кремации, хотя, как утверждает дочь, он исповедовал ислам. Эти обстоятельства пока не получили окончательной оценки правоохранительных органов.

В подмосковном главке МВД подтвердили, что получили заявление о возможном влиянии посторонних лиц на составление завещания. Полицейские установили, что документ был лично оформлен и нотариально удостоверен Мадаминовым ещё в январе 2021 года. Сведений о признании пенсионера недееспособным нет. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Юристы отмечают, что само по себе завещание в пользу постороннего человека не свидетельствует о преступлении. Для выяснения обстоятельств смерти необходимо изучить записи камер наблюдения, медицинские документы и происхождение возможных повреждений. При этом проведение повторной судебно-медицинской экспертизы осложнено кремацией тела.

По словам юриста Аллы Георгиевой, даже если завещание останется в силе, дочь художника может претендовать на обязательную долю наследства. На момент смерти отца женщине исполнилось 57 лет, а российское законодательство предусматривает соответствующее право для женщин старше 55 лет.