В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов

В Твери после масштабного обновления Городского сада открылся бесплатный парк аттракционов. Глава региона Виталий Королёв назвал его первым подобным проектом в России.

«Сегодня в Горсаду мы запустили 11 аттракционов, вход на которые будет абсолютно свободным. Наш Городской сад — первый в России бесплатный парк аттракционов», — отметил Королёв в «Максе».

Обновлённый Городской сад торжественно открыли 13 сентября. Территорию комплексно модернизировали, а для жителей и гостей Твери подготовили уличный фестиваль, выступления местных коллективов и другие мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал о запуске в Городском саду Твери нового колеса обозрения высотой 49,1 метра. Аттракцион оснастили 3D-подсветкой, превращающей конструкцию в большой световой экран. На нём могут показывать фотографии Твери, различные узоры и тематические сюжеты. Диаметр колеса составляет 45 метров. Для посетителей оборудованы 32 закрытые кабинки, в которых одновременно могут разместиться 128 человек.