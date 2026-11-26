Двух иностранцев задержали в Тверской области при попытке приобрести беспилотник, аналог которого используют российские военные в зоне СВО, и вывезти его за границу. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Тверской области.

По версии следствия, мужчины планировали купить БПЛА у местного жителя. Сделка состоялась на территории Торжокского муниципального округа, после чего её участники были задержаны.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду продукции двойного назначения, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Речь идёт о части 3 статьи 30 и пункте «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании бизнесмена, который пытался вывезти из России за границу двигатели для военной техники. Продукция относилась к товарам двойного назначения, а её незаконный экспорт мог обернуться уголовным преследованием и реальным сроком заключения.