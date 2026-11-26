Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против участника специальной военной операции и членов его семьи в Сочи. По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались обманом вовлечь в преступление местную пенсионерку, ранее лишившуюся крупной суммы денег из-за телефонных мошенников.

В июне 2026 года женщина стала жертвой аферистов, а спустя четыре месяца с ней вновь связались злоумышленники. На этот раз они представились сотрудниками ФСБ и пообещали вернуть похищенные накопления в обмен на помощь в разоблачении «предателя Родины».

После разговора с родственниками пенсионерка поняла, что её пытаются втянуть в преступление, и позвонила по номеру 112. Прибывшие сотрудники спецслужбы обнаружили в её квартире взрывное устройство. Жильцов дома эвакуировали, опасный предмет обезвредили. Никто не пострадал.

В ФСБ подчеркнули, что своевременное обращение к правоохранителям позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и, возможно, спасти собственную жизнь.

Ведомство также напомнило, что российские спецслужбы не привлекают граждан к выполнению оперативных задач по телефону.