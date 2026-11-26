Один звонок спас от трагедии: Пенсионерка из Сочи помогла предотвратить убийство участника СВО
ФСБ сорвала готовившееся украинскими спецслужбами убийство военного в Сочи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против участника специальной военной операции и членов его семьи в Сочи. По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались обманом вовлечь в преступление местную пенсионерку, ранее лишившуюся крупной суммы денег из-за телефонных мошенников.
В июне 2026 года женщина стала жертвой аферистов, а спустя четыре месяца с ней вновь связались злоумышленники. На этот раз они представились сотрудниками ФСБ и пообещали вернуть похищенные накопления в обмен на помощь в разоблачении «предателя Родины».
После разговора с родственниками пенсионерка поняла, что её пытаются втянуть в преступление, и позвонила по номеру 112. Прибывшие сотрудники спецслужбы обнаружили в её квартире взрывное устройство. Жильцов дома эвакуировали, опасный предмет обезвредили. Никто не пострадал.
В ФСБ подчеркнули, что своевременное обращение к правоохранителям позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и, возможно, спасти собственную жизнь.
Ведомство также напомнило, что российские спецслужбы не привлекают граждан к выполнению оперативных задач по телефону.
Похожая история произошла в Башкирии. В ноябре сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Уфы, которого мошенники втянули в подготовку теракта. Молодой человек лишился 608 тысяч рублей, часть которых принадлежала его родителям. Злоумышленники пообещали вернуть деньги в обмен на совершение преступления. В отношении уфимца возбудили уголовное дело, суд заключил его под стражу.