ФСБ задержала россиянина по делу о теракте против чиновника в Запорожье
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Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области россиянина, подозреваемого в совершении теракта против представителя региональных органов власти. По данным спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Чиновник в результате нападения не пострадал.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный — гражданин РФ 1962 года рождения. По версии ведомства, мужчина связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер и согласился совершить теракт.
Целью нападения стал служебный автомобиль одного из сотрудников администрации Мелитополя.
В начале ноября сотрудники ФСБ также задержали жителя Мелитополя по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, молодой человек передавал украинской стороне сведения о военных объектах в Запорожской и Херсонской областях. В отношении него возбудили уголовное дело.