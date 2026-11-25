Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области россиянина, подозреваемого в совершении теракта против представителя региональных органов власти. По данным спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Чиновник в результате нападения не пострадал.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный — гражданин РФ 1962 года рождения. По версии ведомства, мужчина связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер и согласился совершить теракт.

Целью нападения стал служебный автомобиль одного из сотрудников администрации Мелитополя.