ФСБ России опубликовала кадры задержания и допроса мужчины, подозреваемого в подготовке теракта против прихожан синагоги в Кисловодске (Ставропольский край). У молодого человека обнаружили самодельную бомбу массой 3,5 килограмма с поражающими элементами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержание и допрос террориста, готовившего взрыв в Кисловодске.Видео © ЦОС ФСБ РФ

Теракт предотвратили 19 ноября. По данным спецслужбы, задержанный россиянин 2004 года рождения действовал по указанию участников международной террористической организации, запрещённой в РФ. Он придерживался радикальных взглядов, присягнул на верность главарю террористической структуры и поддерживал связь с зарубежным куратором.

Перед нападением подозреваемый изучил территорию возле религиозного учреждения и выяснил, в какое время там собирается больше всего людей. Затем он самостоятельно изготовил взрывное устройство, однако привести его в действие не успел. Сотрудники ФСБ задержали мужчину по пути к месту предполагаемого теракта.

При обыске у него дома силовики обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи. В переписке сохранились инструкции, которые, по информации ФСБ, подозреваемый получал от представителя террористической организации.

«В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооружённых формирований», — рассказали в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на террористический акт.

Ранее Life.ru сообщал о предотвращении теракта в торговом центре Ставрополя. Тогда сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, который собирался устроить взрыв в месте массового скопления людей, а после нападения уехать в Сирию и присоединиться к террористической организации.