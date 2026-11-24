Готовил нападение на прихожан синагоги: ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Кисловодске
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Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт против прихожан синагоги в Кисловодске Ставропольского края. По подозрению в подготовке нападения силовики задержали гражданина России 2004 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, молодой человек действовал по указанию участников международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.
Операция по пресечению террористической деятельности состоялась 19 ноября. О её результатах ФСБ объявила 24 ноября.
Это уже второй случай предотвращения теракта на Ставрополье за ноябрь. Ранее сотрудники ФСБ сорвали подготовку нападения на торговый центр в Ставрополе. Подозреваемый, по данным ведомства, также был связан с запрещённой международной террористической организацией.