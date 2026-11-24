Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт против прихожан синагоги в Кисловодске Ставропольского края. По подозрению в подготовке нападения силовики задержали гражданина России 2004 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, молодой человек действовал по указанию участников международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

Операция по пресечению террористической деятельности состоялась 19 ноября. О её результатах ФСБ объявила 24 ноября.