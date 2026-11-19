ФСБ России раскрыла подробности дела жительницы Забайкальского края, получившей 24 года колонии за подрыв железнодорожных путей и государственную измену. По данным спецслужбы, женщина действовала по заданию украинского куратора, которому отправила видеозапись взрыва в качестве отчёта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Осуждённой стала россиянка 1974 года рождения Екатерина Маловечкина*. Ещё в 2023 году она, по информации ФСБ, самостоятельно связалась через Telegram с представителем украинских спецслужб. Сначала женщина расклеивала антивоенные листовки, а затем получила задание организовать диверсию на железной дороге.

В августе 2025 года Маловечкина*, как установил суд, изготовила самодельное взрывное устройство, доставила его на участок Забайкальской железной дороги и дистанционно привела в действие. После этого она передала куратору запись произошедшего и получила денежное вознаграждение.

Приговор по делу вынесли 29 сентября. Суд установил, что взрыв произошёл в районе станции Артеушка Могочинского округа во время прохождения пассажирского поезда Москва — Владивосток. У локомотива сошла одна колёсная пара, однако никто из пассажиров не пострадал. Состав задержался почти на четыре часа.

Второй Восточный окружной военный суд признал женщину виновной в диверсии, государственной измене, участии в террористической организации, незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств, а также легализации преступных доходов. Помимо 24 лет колонии общего режима, ей назначили штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Маловечкину* задержали в Новосибирске в сентябре 2025 года. Тогда следователи ещё устанавливали все обстоятельства преступления и проверяли причастность женщины к другим противоправным действиям. ФСБ также опубликовала её показания, в которых она рассказала о предложенном вознаграждении в восемь тысяч долларов за диверсию. После завершения расследования материалы передали в военный суд.

Больше новостей о предотвращении терактов, диверсиях и расследовании подобных преступлений — в разделе «Терроризм» на Life.ru.