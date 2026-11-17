ФСБ России показала видео операция по предотвращению серии масштабных терактов, которые украинские спецслужбы готовили на юге страны. Для нападений предполагалось использовать ударные беспилотники и гидроциклы, переоборудованные в безэкипажные катера. На реализацию замысла было выделено не менее 2,5 миллиона долларов. Спецслужба опубликовала видеозапись подготовки предполагаемых атак.

ФСБ предотвратила серию терактов с использованием дронов и гидроциклов. Видео © ЦОС ФСБ России

На обнародованных кадрах запечатлено, как завербованные участники группы забирают коробки с дронами из камышовых зарослей в Ростовской области. Затем оборудование доставляют в гараж и частный дом. По информации ФСБ, беспилотники собирали в Тихорецке Краснодарского края, откуда часть аппаратов переправили в Майкоп.

Другим направлением подготовки стал Таганрог, где, согласно материалам ведомства, занимались взрывчаткой для морских дронов. Позднее опасный груз перевезли в Кизляр. Там в одном из ангаров гидроциклы переоборудовали в безэкипажные катера для предполагаемых нападений на военные корабли и гражданские суда в Каспийском море.

В спецслужбе рассказали, что заранее получили информацию о переброске украинскими структурами диверсионного оборудования с помощью метеозондов и БПЛА. Силовики установили контроль над операцией и отследили поступление более 700 килограммов взрывчатки западного производства, 40 ударных квадрокоптеров и шести гидроциклов.

Воздушные беспилотники, по версии ФСБ, предназначались для атак на военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее.

В результате операции задержали четверых предполагаемых агентов украинских спецслужб. Ещё двое оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух предполагаемых агентов СБУ, готовивших атаку дронами на объекты противоракетной обороны и энергетики Москвы. По данным ФСБ, осуществить нападение подозреваемые не успели.