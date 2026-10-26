Задержаны агенты СБУ, готовившие атаку дронами на объект ПРО Москвы
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Сотрудники ФСБ задержали двоих человек, которые, по данным спецслужбы, готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых объектов противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики. Задержанные действовали по заданию Службы безопасности Украины.
Фигурантами оказались двое выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. В ФСБ считают их агентами СБУ, которым поручили организовать запуск беспилотников на территории Московской области.
По версии спецслужбы, мужчины должны были забрать ударные дроны из заранее подготовленных тайников, настроить их и доставить к месту предполагаемого запуска в Подмосковье.
«Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Задержать предполагаемых исполнителей удалось ещё на стадии подготовки атаки. В ведомстве уточнили, что целями должны были стать объект энергетической инфраструктуры и один из элементов системы ПРО столицы.
Ранее Life.ru рассказывал о предотвращённой, по данным ФСБ, атаке беспилотников на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Тогда силовики задержали россиянку, которую подозревали в подготовке удара по заданию украинских кураторов. По информации ведомства, для нападения предназначались девять дронов. Ещё один подобный случай произошёл в Тамбове, где задержали мужчину по подозрению в подготовке подрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия. Как утверждала ФСБ, он действовал по указанию украинских спецслужб и запросил у куратора взрывчатку.
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