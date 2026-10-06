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Опубликовано 6 октября, 09:59

Уже запросил мину: Житель Тамбова готовил подрыв машин работников оборонного завода

Тамбовчанин задержан за подготовку подрыва машин сотрудников оборонного завода

Обложка © ФСБ

Обложка © ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбове 55-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта против работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина собирался подорвать их автомобили по заданию украинских спецслужб.

Контакт с предполагаемым куратором фигурант, как утверждает ФСБ, установил самостоятельно через Telegram. В ходе переписки он согласился организовать взрыв машин сотрудников предприятия.

После этого мужчина перешёл к подготовке атаки. По версии спецслужбы, он обследовал территорию рядом с объектом ОПК и собирал сведения, необходимые для реализации задуманного.

Для самого подрыва тамбовчанин запросил у куратора взрывчатку либо готовую мину, из которой планировал изготовить самодельное взрывное устройство. Завершить подготовку ему не удалось, мужчину задержали сотрудники ФСБ.

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Ранее в Тамбове задержали мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб взрывы у областного и арбитражного судов. В его тайнике обнаружили два самодельных взрывных устройства. Позднее суд назначил ему 22 года заключения за подготовку терактов. Ещё один похожий эпизод произошёл в Екатеринбурге, где ФСБ предотвратила теракт против топ-менеджера оборонного предприятия.

Больше новостей о предотвращённых атаках и работе спецслужб — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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