Уже запросил мину: Житель Тамбова готовил подрыв машин работников оборонного завода

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбове 55-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта против работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина собирался подорвать их автомобили по заданию украинских спецслужб.

Контакт с предполагаемым куратором фигурант, как утверждает ФСБ, установил самостоятельно через Telegram. В ходе переписки он согласился организовать взрыв машин сотрудников предприятия.

После этого мужчина перешёл к подготовке атаки. По версии спецслужбы, он обследовал территорию рядом с объектом ОПК и собирал сведения, необходимые для реализации задуманного.

Для самого подрыва тамбовчанин запросил у куратора взрывчатку либо готовую мину, из которой планировал изготовить самодельное взрывное устройство. Завершить подготовку ему не удалось, мужчину задержали сотрудники ФСБ.