Уже запросил мину: Житель Тамбова готовил подрыв машин работников оборонного завода
Тамбовчанин задержан за подготовку подрыва машин сотрудников оборонного завода
Обложка © ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Тамбове 55-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта против работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина собирался подорвать их автомобили по заданию украинских спецслужб.
Контакт с предполагаемым куратором фигурант, как утверждает ФСБ, установил самостоятельно через Telegram. В ходе переписки он согласился организовать взрыв машин сотрудников предприятия.
После этого мужчина перешёл к подготовке атаки. По версии спецслужбы, он обследовал территорию рядом с объектом ОПК и собирал сведения, необходимые для реализации задуманного.
Для самого подрыва тамбовчанин запросил у куратора взрывчатку либо готовую мину, из которой планировал изготовить самодельное взрывное устройство. Завершить подготовку ему не удалось, мужчину задержали сотрудники ФСБ.
Ранее в Тамбове задержали мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб взрывы у областного и арбитражного судов. В его тайнике обнаружили два самодельных взрывных устройства. Позднее суд назначил ему 22 года заключения за подготовку терактов. Ещё один похожий эпизод произошёл в Екатеринбурге, где ФСБ предотвратила теракт против топ-менеджера оборонного предприятия.
Больше новостей о предотвращённых атаках и работе спецслужб — в разделе «Терроризм» на Life.ru.