Украинские спецслужбы использовали метеозонды, беспилотники и маршруты через третьи страны для переброски оборудования, предназначенного для масштабных атак на территории России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, силовики перехватили более 70 воздушных средств, а также выявили схему доставки гидроциклов через государства-транзитёры.

По данным ведомства, Киев применял сразу несколько способов переправки грузов. Для воздушной доставки использовались беспилотные летательные аппараты и метеозонды. Гидроциклы, которые предполагалось задействовать при проведении диверсий, поступали в Россию по наземным маршрутам через другие государства.

«Наряду со ставшей уже традиционной практикой их заброски «по воздуху» посредством метеозондов и БПЛА (перехвачено более 70 единиц), украинские террористы в очередной раз воспользовались территориями третьих стран, организовав доставку в РФ через государства-транзитёры гидроциклов для подготовки диверсионно-террористических актов», — заявили в ЦОС ФСБ.

В ходе операции сотрудники ФСБ задержали четырёх агентов украинских спецслужб, готовивших масштабные атаки беспилотниками на аэродромы юга России, ещё двоих ликвидировали при вооружённом сопротивлении.

Выявленная схема являлась частью масштабной операции, которую, по информации российской спецслужбы, готовили ГУР Минобороны Украины и СБУ. Предполагаемыми целями атак на юге России были военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Подготовку удалось пресечь до осуществления ударов.