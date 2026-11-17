ФСБ России предотвратила серию масштабных атак украинских спецслужб на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Для осуществления задуманного, по данным ведомства, завербованным россиянам передали свыше 700 килограммов взрывчатки, десятки ударных беспилотников и гидроциклы, предназначенные для переоборудования в безэкипажные катера.

«Успешно завершена длящаяся с начала 2026 года операция по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб на территории России», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, подготовку атак организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ. Их агенты в несколько этапов получили более 700 килограммов взрывчатых веществ западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шесть гидроциклов. Кроме того, исполнителям доставили оборудование и комплектующие для сборки и настройки боевых дронов.

Переброска опасных грузов проходила под скрытым наблюдением российских сотрудников безопасности. Для доставки оборудования украинские спецслужбы использовали беспилотники и метеозонды. Всего ФСБ перехватила более 70 таких воздушных средств. Другим маршрутом стали территории третьих государств, через которые в Россию переправляли гидроциклы.

К завершающему этапу подготовки предполагаемые исполнители приступили в ноябре. Доставленные беспилотники привели в рабочее состояние, а гидроциклы переоборудовали в начинённые взрывчаткой безэкипажные катера. По данным ФСБ, их собирались одновременно направить на заранее выбранные цели.

«В ноябре 2026 года агенты ГУР МОУ и СБУ перешли к завершающей фазе — привели дроны и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одномоментно запустить их по выбранным целям», — рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что осуществить задуманное не удалось благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ.