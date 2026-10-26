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Регион
Опубликовано 26 октября, 13:16

ФСБ раскрыла новые детали подготовки атаки на Москву: Дроны получили из тайников в двух регионах

ФСБ: Агенты СБУ забрали FPV-дроны из тайников под Смоленском и Калугой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Двое предполагаемых агентов СБУ, задержанных за подготовку атак на объекты противоракетной обороны и энергетики Москвы, получили FPV-дроны и компоненты взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, один из задержанных был завербован сотрудником СБУ, который пообещал ему денежное вознаграждение за подготовку теракта. После прибытия в Россию мужчина привлёк к выполнению задания своего знакомого.

«Действуя под непосредственным кураторством сотрудника СБУ, на территориях Смоленской и Калужской областей злоумышленники изъяли из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в ФСБ, полученные беспилотники предполагалось использовать для ударов по одному из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объекту электроэнергетики. Запустить аппараты планировали из Московской области, после чего управление ими должно было осуществляться дистанционно с территории Украины.

Подозреваемыми оказались двое выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Сотрудники ФСБ задержали их на этапе подготовки предполагаемых терактов, не допустив осуществления атак. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе по части 2 статьи 205.4 УК РФ. Суд заключил обоих под стражу.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании двух предполагаемых агентов СБУ, готовивших удары по объекту ПРО Москвы. По информации ФСБ, для нападения планировалось использовать ударные беспилотники, запуск которых должны были организовать на территории Подмосковья.

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Наталья Демьянова
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