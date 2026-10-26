ФСБ заявила об установлении украинского куратора атаки на Москву

ФСБ России заявила, что располагает сведениями о сотруднике украинских спецслужб, по заданию которого готовилась атака беспилотников на Москву. Предполагаемыми целями назывались объекты противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал оперативный сотрудник ведомства.

По словам представителя ФСБ, контрразведка заранее получила информацию о возможной связи двух выходцев из Закавказья с украинскими спецслужбами. Для проверки этих данных сотрудники ведомства организовали оперативно-разыскные мероприятия.

«В ходе наблюдения было установлено, что выходцы из Закавказья, действуя по заданию известного нам представителя украинских спецслужб, предприняли попытку осуществить приготовление к теракту», — сообщил оперативник.

В ФСБ утверждают, что полученные в ходе наблюдения сведения подтвердили первоначальные подозрения. По версии спецслужбы, задержанные готовили нападение с использованием FPV-дронов.

Фигурантов задержали до осуществления предполагаемой атаки. Представитель ведомства объяснил это необходимостью предотвратить возможные жертвы среди мирного населения и повреждение инфраструктуры.

После задержания подозреваемых сотрудники ФСБ продолжили взаимодействие с их кураторами в рамках оперативной игры, сообщил представитель спецслужбы.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух выходцев из Закавказья, которых ФСБ подозревает в подготовке атаки на объекты в Московском регионе. По версии ведомства, мужчины 1991 и 1998 годов рождения должны были получить ударные беспилотники из тайников, подготовить их к запуску и доставить в Подмосковье. В спецслужбе утверждали, что управление дронами планировалось осуществлять дистанционно с территории Украины. Задержать предполагаемых исполнителей удалось до нападения.