Оперативная съёмка ФСБ: Как выглядят БПЛА, которыми планировали нанести удар по объекту ПРО Москвы
ФСБ показала видео с дронами для атаки на объект ПРО Москвы
Обложка © ЦОС ФСБ России
Федеральная служба безопасности обнародовала видео с беспилотниками, предназначавшимися для нападения на объект противоракетной обороны Москвы. Использовать аппараты собирались задержанные предполагаемые агенты СБУ.
ФСБ показала дроны для готовившейся атаки на объект ПРО Москвы. Видео © ЦОС ФСБ России
Кроме того, российской спецслужбе удалось получить информацию о сотруднике украинских спецслужб, чьё поручение, как утверждает ФСБ, легло в основу подготовки атаки.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о задержании двух предполагаемых агентов СБУ, готовивших атаку беспилотниками на объекты в Московском регионе. По данным ФСБ, фигурантами стали выходцы из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Мужчины, как утверждает ведомство, должны были получить ударные дроны из тайников, подготовить их к запуску и доставить в Подмосковье. Предполагаемыми целями назывались объект противоракетной обороны столицы и энергетическая инфраструктура. Задержание произошло ещё на этапе подготовки нападения.
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