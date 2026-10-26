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Опубликовано 26 октября, 11:50

Оперативная съёмка ФСБ: Как выглядят БПЛА, которыми планировали нанести удар по объекту ПРО Москвы

ФСБ показала видео с дронами для атаки на объект ПРО Москвы

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности обнародовала видео с беспилотниками, предназначавшимися для нападения на объект противоракетной обороны Москвы. Использовать аппараты собирались задержанные предполагаемые агенты СБУ.

ФСБ показала дроны для готовившейся атаки на объект ПРО Москвы. Видео © ЦОС ФСБ России

Кроме того, российской спецслужбе удалось получить информацию о сотруднике украинских спецслужб, чьё поручение, как утверждает ФСБ, легло в основу подготовки атаки.

Настроить и запустить: ФСБ раскрыла роль задержанных в подготовке удара по ПРО Москвы
Настроить и запустить: ФСБ раскрыла роль задержанных в подготовке удара по ПРО Москвы

Напомним, ранее Life.ru сообщал о задержании двух предполагаемых агентов СБУ, готовивших атаку беспилотниками на объекты в Московском регионе. По данным ФСБ, фигурантами стали выходцы из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Мужчины, как утверждает ведомство, должны были получить ударные дроны из тайников, подготовить их к запуску и доставить в Подмосковье. Предполагаемыми целями назывались объект противоракетной обороны столицы и энергетическая инфраструктура. Задержание произошло ещё на этапе подготовки нападения.

Больше новостей о предотвращённых атаках, расследованиях и работе спецслужб — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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