Оперативная съёмка ФСБ: Как выглядят БПЛА, которыми планировали нанести удар по объекту ПРО Москвы

Напомним, ранее Life.ru сообщал о задержании двух предполагаемых агентов СБУ, готовивших атаку беспилотниками на объекты в Московском регионе. По данным ФСБ, фигурантами стали выходцы из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Мужчины, как утверждает ведомство, должны были получить ударные дроны из тайников, подготовить их к запуску и доставить в Подмосковье. Предполагаемыми целями назывались объект противоракетной обороны столицы и энергетическая инфраструктура. Задержание произошло ещё на этапе подготовки нападения.