Настроить и запустить: ФСБ раскрыла роль задержанных в подготовке удара по ПРО Москвы
ФСБ РФ: Запуск дронов готовили в Подмосковье, а управление планировали с Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
По данным ФСБ России, двое предполагаемых агентов СБУ должны были подготовить ударные беспилотники к запуску в Московской области, после чего управление аппаратами планировалось вести дистанционно с территории Украины. Life.ru сообщал о задержании подозреваемых в подготовке атаки на объекты противоракетной обороны Москвы.
В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанным поручили настроить беспилотники, доставить их к предполагаемому месту запуска и привести в готовность перед взлётом.
«Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.
По версии спецслужбы, целями готовившейся атаки были объект электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны столицы. Предполагаемых исполнителей задержали до запуска беспилотников.
Фигурантами стали двое выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. В ФСБ утверждают, что мужчины действовали по заданию Службы безопасности Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Подмосковье 6 октября. Тогда погибли два человека, ещё девять пострадали. Повреждения получили десятки частных домов. Следователи начали устанавливать участников атаки и выяснять, какие именно беспилотники использовались.
Больше новостей о предотвращённых атаках, расследованиях и работе спецслужб — в разделе «Терроризм» на Life.ru.