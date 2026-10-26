Настроить и запустить: ФСБ раскрыла роль задержанных в подготовке удара по ПРО Москвы

По данным ФСБ России, двое предполагаемых агентов СБУ должны были подготовить ударные беспилотники к запуску в Московской области, после чего управление аппаратами планировалось вести дистанционно с территории Украины. Life.ru сообщал о задержании подозреваемых в подготовке атаки на объекты противоракетной обороны Москвы.

В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанным поручили настроить беспилотники, доставить их к предполагаемому месту запуска и привести в готовность перед взлётом.

«Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По версии спецслужбы, целями готовившейся атаки были объект электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны столицы. Предполагаемых исполнителей задержали до запуска беспилотников.

Фигурантами стали двое выходцев из Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. В ФСБ утверждают, что мужчины действовали по заданию Службы безопасности Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Подмосковье 6 октября. Тогда погибли два человека, ещё девять пострадали. Повреждения получили десятки частных домов. Следователи начали устанавливать участников атаки и выяснять, какие именно беспилотники использовались.