Сотрудники ФСБ задержали четырёх агентов украинских спецслужб, готовивших масштабные атаки беспилотниками на аэродромы юга России, ещё двоих ликвидировали при вооружённом сопротивлении. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, операции прошли в Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону, а у подозреваемых обнаружили подготовленные к применению ударные дроны и безэкипажные катера.

«По результатам мероприятий в столице Республики Адыгея городе Майкопе, городе Тихорецке Краснодарского края, городе Кизляре Республики Дагестан и в городе Ростов-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих диверсионно-террористические акты, ещё двое оказавших вооружённое сопротивление были ликвидированы ответным огнём», — заявили в ЦОС ФСБ.

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. Задержания проводились в рамках операции по предотвращению серии нападений, которую, по данным ведомства, организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ. Предполагаемые исполнители готовились использовать беспилотную технику для ударов по объектам на юге России. Целями назывались военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море.

При задержании подозреваемых силовики обнаружили ударные FPV-беспилотники и гидроциклы, переоборудованные в боевые безэкипажные катера. Техника уже была подготовлена к применению. Сотрудники ФСБ обезвредили её, а также изъяли доставленные для проведения атак средства, комплектующие и специальное оборудование.