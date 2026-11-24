Пауэрлифтера Александра Костянова придавило 605-килограммовой штангой во время соревнований в Тюмени. Инцидент произошёл на всероссийском турнире по силовым видам спорта «Кубок Ермака», который проходил 21–22 ноября.

Видео © ВК/Александр Костянов

Спортсмен выполнял жим лёжа, однако не смог удержать огромный вес. Штанга выскользнула из рук атлета и упала ему на грудь. На помощь мужчине сразу бросились страхующие ассистенты, которые подняли снаряд и освободили Костянова.

Первоначально очевидцы утверждали, что пауэрлифтер не пострадал. Однако позднее спортсмен сам рассказал о полученных повреждениях в соцсетях.

Медики диагностировали у мужчины разрывы связок, повреждения сухожилий, вывих большого пальца и обширную гематому в области грудной клетки. Спортсмену наложили гипс минимум на четыре недели. После уменьшения отёка ему предстоит пройти МРТ.

По словам Костянова, сразу после соревнований он не осознавал всей тяжести своего состояния. Позднее боль усилилась настолько, что спортсмену стало трудно сидеть, лежать, ходить и спать.

Ранее Life.ru рассказывал о мексиканском атлете Рауле Флоресе, который установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 511 кг. На соревнованиях в британском Бирмингеме 26-летний спортсмен на один килограмм превзошёл достижение исландца Хафтора Бьернссона, известного по роли Горы в сериале «Игра престолов». При этом мексиканец заметно уступает сопернику в габаритах: он весит 165 кг против более чем 200 кг у исландца.