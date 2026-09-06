Мексиканец поднял штангу весом 511 кг и побил рекорд Горы из «Игры престолов»

Мексиканский тяжелоатлет Рауль Флорес установил новый мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 511 кг на шоу Giants Live Strongman в британском Бирмингеме. Он обошёл предыдущее достижение исландского пауэрлифтера Хафтора Бьернссона, известного по роли Горы из «Игры престолов», на один килограмм.

Бьернссон установил личный рекорд в 2025 году, а летом 2026-го безуспешно пытался его улучшить. Особого внимания заслуживает то, что 26-летний Флорес заметно уступает исландцу в габаритах: его вес составляет 165 кг против более чем 200 кг у Бьернссона. Бьернссону 37 лет. Помимо силового экстрима, он известен по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».

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