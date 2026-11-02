В Тюменской области ввели новую социальную выплату на покупку жилья для детей-сирот и граждан, оставшихся без попечения родителей. Получить деньги на собственную квартиру теперь можно уже с 22 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мера поддержки предназначена для тех, кто включён в список граждан, подлежащих обеспечению жильём за счёт государства. Инициатива призвана помочь людям, которые пока не смогли воспользоваться действующими жилищными программами.

«В результате совместной работы прокуратуры области и правительства в регионе введена региональная социальная выплата детям-сиротам на приобретение жилого помещения в собственность», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Размер помощи будут рассчитывать индивидуально. За основу возьмут норматив площади в 33 квадратных метра и среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» в Тюменской области. Фиксированную сумму для всех получателей не устанавливают.

Порядок оформления новой выплаты построен по образцу федерального жилищного сертификата, но условия заметно мягче. В отличие от действующей федеральной программы, для получения региональных денег не потребуется подтверждать определённый уровень дохода. Кроме того, федеральный сертификат по общему правилу доступен с 23 лет.

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