В Уфе ученицы двух школ обвинили сотрудника охраны в сексуальных домогательствах. По словам девочек, мужчина навязывал им общение, делал непристойные предложения и якобы предлагал пять тысяч рублей за интимную близость, сообщает Telegram-канал Baza.

В Уфе подростки обвинили охранника двух школ в домогательствах. Фото © Telegram / Baza

История произошла в Орджоникидзевском районе города. Как утверждают школьницы, охранник, которого журналисты называют Эдуардом (имя изменено), на протяжении нескольких лет пытался сблизиться с несовершеннолетними, предлагая им чай и конфеты.

По рассказам учениц, мужчина сначала делился подробностями личной жизни и уверял, что живёт один. Затем он просил номера телефонов девочек и начинал настойчиво звонить им. Количество вызовов, как утверждают собеседницы издания, иногда достигало нескольких десятков за день.

Со временем разговоры якобы приобретали откровенно сексуальный характер. Школьницы рассказали, что сотрудник предлагал им интимные действия и просил прикосновений. При этом, по сведениям Baza, мужчина на самом деле женат и воспитывает детей.

Журналисты также получили видеозапись, сделанную ученицами. Как утверждает редакция, на кадрах охранник совершает непристойные действия на улице. Сам мужчина, по словам девочек, рассказывал о прежней службе в полиции и работе в других учебных заведениях, откуда его якобы увольняли за употребление алкоголя на рабочем месте.

Руководство одной из школ в беседе с Baza отвергло обвинения. В другом учебном заведении журналистам не ответили, как и сам охранник, который не взял трубку.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании вахтёрши и охранника школы в Красноярске после нападения ученицы на сверстников. По информации издания, учащиеся жаловались на недостаточный контроль посетителей, а в отношении сотрудников возбудили уголовное дело о халатности.