В Москве педофила-рецидивиста приговорили к 29 годам лишения свободы

Суд в Москве приговорил к 29 годам колонии мужчину, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и изготовлении детской порнографии. Такой информацией делится ГСУ Следственного комитета России.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ… С учётом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, фигурант продолжал общаться с несовершеннолетними, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии. С помощью мобильных телефонов и социальных сетей он вступал с подростками в переписку. Следствие установило, что мужчина склонял потерпевших к действиям сексуального характера, направлял им порнографические материалы, а также использовал несовершеннолетних для изготовления запрещённого контента.

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