Обвиняемого в распространении детского порно актёра Колганова выпустили из СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге вернул на дополнительное расследование уголовное дело против звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимира Колганова и предпринимателя Евгения Кириллова. Фемида одновременно постановила освободить обоих фигурантов из-под стражи и перевести их под домашний арест.

Актёр оказался в центре скандала после того, как заснял на фото момент, когда его друг вынес из ванны своего голого маленького сына. Колганов разместил этот снимок на своей странице в соцсетях вместе с фотографией собственного ребёнка во время массажа. Обе фотографии попали в базу, которой пользуются педофилы, после чего нью-йоркская полиция передала информацию российским правоохранителям.

Следствие задержало и актёра, и предпринимателя, предъявив им обвинение в распространении порнографии. Особенно странным выглядело задержание Кириллова, который даже не публиковал снимок своего сына. Независимые эксперты не усмотрели в его действиях ничего, что можно было бы отнести к распространению детской порнографии.

Напомним, ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте актёра Колганова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения в изготовлении и распространении материалов с изображением несовершеннолетних в сексуальном контексте.