Актёра Колганова заключили под стражу по делу о порнографии с детьми

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте актёра Владимира Колганова на два месяца. Ему предъявлены обвинения в изготовлении и распространении материалов с изображением несовершеннолетних в сексуальном контексте. Об этом стало известно из сообщения объединённой пресс-службы судов города.

«Срок меры — 17 января 2026 года», — говорится в сообщении.

К слову, на суде Колганов не признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Владимир Колганов известен по сериалам «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». Вместе с актёром задержан предприниматель Евгений Кириллов. Сейчас в квартирах обоих ведут обыски. По версии правоохранителей, в соцсетях Колганова оказалось фото обнажённого ребёнка. Кроме того, следствию также удалось найти в даркнете материалы с детьми 1-2 лет.