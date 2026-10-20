В Уганде подозреваемый в ритуальных убийствах заявил о 89 жертвах

В Уганде полиция расследует предполагаемую серию ритуальных убийств, жертвами которых могли стать 89 человек. Один из подозреваемых сопровождает следователей и показывает места, где, по его словам, совершались преступления. Об этом говорится в сообщении правительственного информационного центра страны.

О ходе расследования рассказал официальный представитель полиции Уганды Китуума Русоке во время еженедельного брифинга. По его словам, правоохранители продолжают проверку обстоятельств убийств в районе Масака.

Как сообщило информационное управление правительства Уганды, подозреваемый указывает сотрудникам полиции места, где якобы были убиты 89 человек в ходе ритуальных действий. Следователи проверяют полученные сведения.

Пока полиция не подтверждала гибель всех 89 человек. Указанное число основано на заявлениях подозреваемого, а обстоятельства предполагаемых преступлений ещё предстоит установить.

Ранее полиция Уганды сообщала о задержании двух подозреваемых по делу о предполагаемых ритуальных убийствах в районе Масака. Расследование началось после обнаружения в сентябре человеческих останков.

По информации правоохранителей, один из задержанных предположительно действовал по заказу человека, связанного с традиционными обрядами. Следствие также проверяет возможную причастность фигурантов к другим убийствам.