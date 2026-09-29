В украинских McDonald’s начался бургерный дефицит

В некоторых ресторанах McDonald’s на Украине временно пропадают бургеры и другие позиции меню из-за перебоев с поставками. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

В McDonald’s объяснили, что сложности с логистикой возникли из-за частых и продолжительных воздушных тревог. Из-за них поставки задерживаются, поэтому ассортимент в отдельных заведениях может временно сокращаться.

Актуальный ассортимент, как уточняли в McDonald’s, может отличаться в зависимости от конкретного ресторана. Проверить наличие блюд можно в приложении сети, терминалах самообслуживания и сервисах доставки.

При этом 25 сентября беспилотники поразили склад логистического партнёра McDonald’s в Киевской области. В компании подтвердили повреждение объекта и сообщили, что никто не пострадал. Тогда рестораны продолжили работать в обычном режиме, а специалисты начали оценивать возможное влияние атаки на дальнейшие поставки. Ранее посетители ресторанов под Киевом уже жаловались на отсутствие отдельных бургеров, наггетсов и картофеля фри.

Ранее McDonald’s объявил о временном сокращении меню в части ресторанов на Украине из-за задержек с поставками продуктов. В компании объяснили сбои частыми и продолжительными воздушными тревогами, из-за которых отдельные позиции могли исчезать из меню конкретных заведений. При этом сеть подчёркивала, что вместе с логистическим партнёром работает над восстановлением стабильного снабжения.